Fahrettin Koca: Üçüncü dozu Turkovac olabilirsiniz

Sosyal medya hesaplarından vatandaşa aşı çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ""18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadeleler hız kesmeden devam ederken, aşılanmaya yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı ve çağrılar geldi.

"BİLİM İNSANLARI ÜÇÜNCÜ DOZA KORUMA KALKANI DOZU DİYOR"

Yaklaşık 3 milyon kişinin üçüncü doz zamanı gelmesine rağmen aşı yaptırmadığını belirten Koca, bilim insanlarının üçüncü dozu 'Koruma Kalkanı Dozu' şeklinde adlandırdığını belilrtti.

"ÜÇÜNCÜ DOZ İÇİN TURKOVAC'I TERCİH EDEBİLİRSİNİZ"

Vatandaşlara sağlıkları için üçüncü doz aşılarını yaptırmalarını aktaran Koca, "18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" notunu düştü.

18 YAŞ ÜSTÜNDE İKİNCİ DOZ AŞI YAPANLARIN ORANI YÜZDE 78,39

Koca, uyarılarının yanında, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstünün haritasının güncel halini da paylaştı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.