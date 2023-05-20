Fahrettin Koca, yarın açılacak Defne Devlet Hastanesi'ni inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın açılışı yapılacak olan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek o anları Twitter hesabından paylaştı.

ensonhaber.com Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı tarihi deprem felaketinin ardından deprem bölgesini kalkındırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Hatay'ın Defne ilçesinde ihtiyacı karşılamak amacıyla ilk anlardan itibaren yeni bir hastane için çalışmalar başladı. Etüt çalışmalarının ardından temeli atılan ve muhalif cephenin manipülasyonlarına maruz kalan Defne Devlet Hastanesi yarın hizmete giriyor. "Defne Devlet Hastanesi. Adım adım..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı ve 60 günde tamamlanan modern hastanede son rötuşlar atılıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son incelemeler için bugün Defne'deydi. Çalışmaları yerinde inceleyen Koca, vatandaşlarla da bir araya geldi. Koca o anları Twitter hesabından "Defne Devlet Hastanesi. Adım adım..." notuyla paylaştı.