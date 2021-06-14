Fahrettin Koca: Bugün 456 bin doz aşı yaptık

Sağlık Bakanı Koca, bugün toplam 456 bin doz aşı yapıldığını açıklarken, "Aşı var, zaman var" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada 448 bin kişinin aşı randevusu aldığını ifade etmişti.

Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada ise bugün toplam 456 bin doz aşı yapıldığını, randevusuz gelen 8 bin kişiye de aşı uygulandığını belirtti.

"GERİ ÇEVİREMEZDİK"

Koca, sabah saatlerinde yaptığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" açıklamasını gün sonunda "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik" diyerek düzeltti.



