Petrol
94.02
-2.85%
Euro
18.4033
0.88%
Dolar
17.9426
0.09%
Altın
1.034
1.69%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
407.857
-3.37%
BTXN Coin
8.48
-4.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Fahrettin Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında hastaların herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini duyurdu.
    • 04.08.2022 - 21:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında,  104 kişi tahliye edilmiş, 80 hasta başka hastanelere sevk edilmişti.

    Kontrol altına alınan yangından etkilenen yaralılar hakkında son bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

    "Hastalar herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, hastalarda herhangi bir yaralanma olmadığını dumandan etkilenen 1 hastane personelinin de durumlarının iyi olduğunu belirtti:

    "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

    "Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyi"

    Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum"

    Fahrettin Koca dan Balıklı Rum Hastanesi ndeki yangına ilişkin açıklama #1

    Fahrettin Koca dan Balıklı Rum Hastanesi ndeki yangına ilişkin açıklama #2

    Fahrettin Koca dan Balıklı Rum Hastanesi ndeki yangına ilişkin açıklama #3


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası
    3. Sayfa

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir