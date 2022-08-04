Fahrettin Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında hastaların herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini duyurdu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, 104 kişi tahliye edilmiş, 80 hasta başka hastanelere sevk edilmişti.

Kontrol altına alınan yangından etkilenen yaralılar hakkında son bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

"Hastalar herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, hastalarda herhangi bir yaralanma olmadığını dumandan etkilenen 1 hastane personelinin de durumlarının iyi olduğunu belirtti:

"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

"Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyi"

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum"