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- Fahrettin Koca'dan 'göçmen' açıklaması: İnsanlık ölmemeli
Fahrettin Koca'dan 'göçmen' açıklaması: İnsanlık ölmemeli
- AA & Ensonhaber
- 03.02.2022 - 12:42
- Güncelleme : 03.02.2022 - 12:51
Yunanistan sınırından geri itilen göçmenler ölümle karşı karşıya...
Edirne İpsala ilçesinde, dünden bu yana 19 göçmen donarak canından oldu.
Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde cansız bedenleri bulunan göçmenlerin ardından Türkiye sessiz kalamadı.
Siyasi isimler Yunanistan'a karşı tepki gösterirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslendi.
"İNSANLIK ÖLMEMELİ"
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli."
Öte yandan Bakan Koca'nnı bu açıklamasının ardından 3 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.