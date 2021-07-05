Fahrettin Koca'dan Kütahya'daki 'aşı daveti' hakkında açıklama

Fahrettin Koca, Kütahya'da esprili aşı daveti yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

Kütahya Otogarı'nda kurulan koronavirüs aşı standında görevli bir sağlık personelinin, vatandaşları "Sinovac Sinovac, BioNTech BioNTech" şeklinde bağırarak esprili bir şekilde aşı olmaya davet etmesi tartışma konusu oldu.

Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirme yaptığı o anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.

Bu soruşturma girişimi ise tartışmayı alevlendirdi.

Çoğu sosyal medya kullanıcısının tebessümüne neden olan görüntülerin mizah ürünü olduğu, soruşturmayı gerektirecek bir durum olmadığı belirtildi.

Kütahya Otogarı'nda sağlık personeli Sinovac, Biontech diye bağırdı VİDEO

"SORUŞTURMAYA GEREK YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, personelin soruşturulmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak aşının da ciddiye alınması gerektiğinin altını çizdi.

Koca, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.