Fahrettin Koca'dan Mansur Yavaş'a: Cevaplarınız 14 Mayıs akşamı yaptığınız açıklamalara benzedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında sosyal medyada başlayan diyalog devam ediyor.

SMA'lı bebeklerin tedavisine ilişkin iddialarda bulunan Yavaş'a, Bakan Koca'dan son yanıt geldi.

Uzun bir paylaşım yapan Koca, CHP'li başkana yönelttiği sorulara net cevap alamadığını belirtti.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:

Sözlerine devam eden Koca:

Sayın Yavaş, kaldığımız yerden devam edelim.



Size daha fazla soru sormama gerek kalmadı. Durum anlaşıldı diye düşünüyorum. Sizin bir vatandaş olarak önerilerinize de, her bir vatandaşımız için olduğu gibi, tabii ki kayıtsız kalmam mümkün değil.



1. “Evlilik öncesi SMA testinin ücretsiz olarak zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.” diyorsunuz. Zaten ücretsiz ve herkese sunulan bir hizmet. Zorunluluk ise henüz mümkün değil. Mevzuat düzenlemesi ile o da çok yakında mümkün olacak.



2. “Türkiye'de SMA tedavisini SGK'nın karşıladığını söylüyorsunuz. SGK'nın birkaç ay önce geri ödemeye aldığı Spinraza adlı ilacı şu anda ailelerin bulamadığı, ilaç firması ile henüz bir anlaşma yapamadığınız için ilacın piyasada olmadığı ve bu bebeklerin ciddi bir zaman kaybı ile karşı karşıya olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuyla ilgilenmenizden ülkece mutlu olacağız.” diyorsunuz. Spinraza ilacı geçen ay geri ödemeye alınmış değil, 2017 yılının son çeyreğinden beri tüm hastalarımız için bedeli devletimiz tarafından karşılanıyor. İlaç firması ile anlaşmayı Sosyal Güvenlik Kurumumuz yapıyor olsa da durum dediğiniz gibi değil. Stoklarımızda yeteri kadar ilaç var ve hastalarımızın mağdur olması söz konusu değil. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim.



3. “Şu anda küçük yavrularını tedavi ettirmek isteyen ailelere kampanya yaptırmak yerine gereken ücreti bir an önce karşılamanız gerektiğini düşünüyoruz.” diyorsunuz. Bu konunun ne kadaristismara açık olduğunu bir vatandaş olarak siz de çok iyi biliyorsunuz. Uygun olan hastalar için her tedavinin karşılanacağını daha evvel beyan etmiştim, tekrar beyan ediyorum. İşe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmış her tedaviyi vatandaşımıza ulaştıracağımızdan şüpheniz olmasın. Yeni bilimsel gelişmelere uygun olarak genntedavisi de SMA Bilim Kurulumuzun uygun görüşü ile uygun hastalar için geri ödemeye alınıyor.