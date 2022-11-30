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    Fahrettin Koca'dan randevu iptali uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan randevuya gidilmemesi halinde randevu iptali gerçekleştirmeyen vatandaşlara uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:58
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    Fahrettin Koca'dan randevu iptali uyarısı

    Türkiye'nin önde geldiği alanlardan biri de sağlık...

    Yapılan yeni hastaneler ve verilen hizmet her geçen gün daha da iyileşirken, bu sektörü baltalayan bir unsur, randevuların iptal edilmemesi.

    MHRS üzerinden alınan randevularına gitmeme kararı alan vatandaşların randevu iptali gerçekleştirmemesi, hastanelerde ve sağlık ocaklarında karışıklığa neden oluyor.

    Gidilmeyecek olan randevular iptal edilmiyor

    Acil durumu olan vatandaşlar randevuların dolması nedeniyle sorun yaşarken, keyfi şekilde randevularına uymayan vatandaşlara bir uyarı daha geldi.

    Geçtiğimiz günlerde son 1 ayda 3 milyona yakın randevunun muayeneye dönüşmediğini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de konu hakkında tweet paylaştı.

    Fahrettin Koca dan randevu iptali uyarısı #1

    "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin"

    Fahrettin Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca dan randevu iptali uyarısı #2


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