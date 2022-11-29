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    Fahrettin Koca'dan Şanlıurfa'daki doktora şiddet açıklaması

    Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa'da hasta yakını tarafından burnu kırılan doktor hakkında paylaşımda bulunarak, "Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:26
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    Fahrettin Koca'dan Şanlıurfa'daki doktora şiddet açıklaması

    Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği ile hasta yakını arasında dehşet anlar yaşandı.

    Doktorun hastayla ilgilendiği sırada gelen bir diğer hasta yakını, "Benim hastam daha acil." diyerek doktor ile tartışmaya başladı.

    Seslerin giderek yükseldiği olayda hasta yakını, saldırdığı doktorun burnunu kırdı.

    Doktor ameliyata alınırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

    "Sağlık kurumundaki şiddetin azalma gösterdiği dönemde, hepimizi üzdü"

    Duruma tepkiler art arda gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Fahrettin Koca; "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü.

    "Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır"

    Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır."

    Fahrettin Koca dan Şanlıurfa daki doktora şiddet açıklaması #1

    Fahrettin Koca dan Şanlıurfa daki doktora şiddet açıklaması #2


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