Fahrettin Koca'nın İstanbullu esnafla diyaloğu Fahrettin Koca, Esenyurt'ta ziyaret ettiği bir esnafın, "Her şey para değil. Önce ülke. Önce bizim dünya liderimiz." sözleri kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar beğeni topladı.

ensonhaber.com

Tarihi seçime saatler kaldı.

Siyasiler sahada, seçmen sandığı bekliyor.

AK Parti'nin kampanyasının en önemli isimlerinden biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekili adayı olmasa da sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Koca bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bir giyim mağazasına giren Bakan Koca büyük bir sevgiyle karşılandı.

Esnafa elini öptürmemek için büyük mücadele veren Fahrettin Koca ile esnafın o anları kameralara yansıdı.

"Her şey para değil"

İstanbullu esnafa halini hatırını soran Koca, içten bir destekle karşılaştı.

"Her şey iş değil her şey para değil. Önce ülke. Önce bizim dünya liderimiz. Canım kurban canım feda." sözleri ile Koca'ya destek veren esnaf daha sonra Fahrettin koca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.