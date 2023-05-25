Faik Tunay Millet İttifakı'nın seçim sürecini Ensonhaber yayınında değerlendirdi Ensonhaber'in YouTube kanalında abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Faik Tunay, Ekrem İmamoğlu’nun seçimdeki yerini değerlendirdi.

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Türkiye 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor.

Seçime sayılı günler kala ittifaklar yeniden değişirken hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak seçime hazırlanıyor.

6'lı masanın ortakları ise son günlerde sessiz dururken Cumhur ittifakı milletvekili ve bakanları saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Faik Tunay'dan gündeme ilişkin değerlendirme

Yaşanan gelişmeler ise Ensonhaber'in YouTube kanalında abonelerle buluşan 'Gündem Özel' yayınında değerlendirildi.

Çağlar Cilara'nın sunduğu programın bugünkü konuğu Demokrat Parti Genel Başkanı Yardımcı Faik Tunay oldu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin en küçük adayı seçimin nasıl ve neden kaybedildiğini seçime ilişkin yapılan hata süreçlerini anlattı.

Tunay'ın satır başlıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçime ne gibi katkıları olduğu vardı.

"İmamoğlu olumlu katkı yaptı gibi görünse de yapmadı"

Seçim sürecini ve sonrasını değerlendiren Tunay Ekrem İmamoğlu'nun seçimde yeri hakkında şöyle dedi:

İmamoğlu olumlu katkı yaptı gibi görünse de yapmadı. Ben size sabah akşam burada kazandık diye yalan söylerim ama her şey ortada.



Tek tek bak İmamoğlu ve Mansur’un gezdiği yerlerde oranlar nasıl. AK Parti’nin Karadeniz de oyları arttı.



Seçim sonuçlarına bak İç Anadolu da ve Karadenizde. Ankara’da Kılıçdaroğlu İstanbul'da İmamoğlu katkısıyla büyük fark atılması beklendi. Beklenti neydi İstanbul’da büyük bir fark atılmasıydı.



Ama öyle olmadı büyük şehirde kafa kafa olmalarına rağmen Erdoğan’ın diğer bölgelerde büyük oy farkı var. Bizimkiler farkı büyükşehirlerde kapatmayı planladı.

"Sosyal medyaya bakarsan açıkta kalırsan"

Öte yandan Tunay'ın satır başlıkları şu şekilde:

Kemal beyin söylemleri toplumda yer tutmadı. Şu an 3 4 dostum oy kullanmayacak. 2 milyon oy farkı var. Sosyal medyaya bakarsan açıkta kalırsın.



Twitter’a güvenerek siyaset yapılır mı? Oy veren 100 kişiden 5’i Twitter’a göre hareket ediyor.



Bugün ne günlerde Perşembe bu tablonun terse dönmesi için katılım yüzde 90 üstüne çıkmalı.



İlk turdaki söylem tersine döndü. Selahattin Demirtaş serbest kalsın diyen Kılıçdaroğlu tam tersi Ümit Özdağ ile birlikte oldu.

"Parlamenter sistem hayal oldu"

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