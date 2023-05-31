Farah Zeynep Abdullah seçim sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı
ensonhaber.com

Türkiye büyük bir demokrasi örneği göstererek seçimleri tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.

Sandıktan galibiyetle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu.

Ünlü isimlerde boyunca muhalefetin lehine çalışmalarda bulundu. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Muhalefete bel bağlamıştı

Farah Zeynep Abdullah seçimlerden önce aleni bir şekilde muhalefete destekçiliğine soyunmuştu.

Sonuçlar hüsrana uğrattı

Abdullah seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan ünlü isimlerden birisi oldu.

Yaptığı çıkışlarla bilinen ünlü oyuncudan seçim sonuçları sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesaplarını kapattı

Muhalefete seçimleri kazanmasına umut bağlayan oyuncu alınan ağır yenilgi sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı ve sessizliğe büründü.

Farah Zeynep Abdullah seçim sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah

Deprem zamanı tepki çeken paylaşım yapmıştı

Ünlü oyuncu, 11 ili vuran felaketi sonrası yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline gelmişti.

"Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum"

Dayanışma içinde olunması gereken günlerde paylaşımda bulunan Abdullah yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter.

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