Farklı operasyon bölgelerinde 6 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde.

Kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü mensuplarını inlerinde leş etmeye devam ediyor.

Her geçen gün başarılı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı bu kez Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

"6 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık o açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."