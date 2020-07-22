Fatih Altaylı dalga geçmeye çalışırken rezil oldu

Fatih Altaylı dalga geçmeye çalışırken rezil oldu

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Dalgacı bir ifadeyle uçak fabrikalarının CHP tarafından mı kapatıldığını soran Fatih Altaylı, göz uyarısının ardından sessizliğe gömüldü.

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler üzerine konuşuluyordu.

Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş, "Havacılıkta eğer bir ara verirseniz, yanarsınız. 1950'lerde hava kuvvetlerinin bütün uçak üreten fabrikaları kapatılmıştır." dedi. Karakuş konuşmasına devam ederken Fatih Altaylı araya girdi ve dalgacı bir üslupla "CHP mi kapatmış efendim?" dedi.

GÖZÜYLE UYARDI

O anlarda programın diğer konuğu Erol Mütercimler, gözleriyle Fatih Altaylı'ya "Evet" uyarısını yaptı.

Bu uyarının ardından yüzü değişen Altaylı, sessizliğe gömüldü.

Fatih Altaylı dalga geçmeye çalışırken rezil oldu ViDEO

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK FABRİKASI, İNÖNÜ TARAFINDAN KAPATILDI

Türkiye'de hayırsever bir iş adamı tarafından 1936 yılında kurulan ilk uçak fabrikasına, kurulduğu dönem CHP'den engel gelmişti.

1944 yılında, Nuri Demirağ'a ait uçak pisti, fabrika ve etüd merkezinin bulunduğu alan istimlak edildi. 1953 yılında da Yeşilköy Havalimanı olarak hizmete açıldı.

Büyük fedakarlıklarla elde edilen savunma sanayi imkan ve kabiliyetleri, yaşanan olumsuzlukların ardından kaybedilmeye başlandı ve askeri fabrikalar ile sivil teşebbüsler Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emriyle, 15 Mart 1950'deki kanunla kapatıldı.