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    Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

    Bakan Dönmez, yeni keşifler hedefi doğrultusunda Çaycuma-1 kuyusunda düğmeye basıldığını açıkladı.
    • 28.10.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 13:57
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    Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

    Türkiye, denizlerde sondaj faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

    Çalışmalar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle sürdürülüyor.

    Çaycuma-1'de çalışmalar başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    Dönmez: Yeni keşifler için...

    "Gözümüz ufukta, kulağımız doğalgaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı."

    AA'nın aktardığına göre, Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

    Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı #1


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