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Fatih Dönmez: Akdeniz'de keşif için 45-60 günlük süremiz var

Fatih Dönmez: Akdeniz'de keşif için 45-60 günlük süremiz var

Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" dedi.