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- Fatih Dönmez: Akdeniz'de keşif için 45-60 günlük süremiz var
Fatih Dönmez: Akdeniz'de keşif için 45-60 günlük süremiz var
Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" dedi.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 10:38
- Güncelleme : 11.08.2022 - 11:14
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, Akdeniz'deki keşif çalışmalarına değindi.
Akdeniz'de 45-60 günlük süre
Akdeniz'de 45 ila 60 günlük bir sürenin var olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, bu sürede sondaj çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.
Bakan Dönmez ayrıca, "Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." dedi.
Fatih Dönmez: Akdeniz'de keşif için 45-60 günlük süremiz var VİDEO
"Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:
"Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.''