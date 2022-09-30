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Fatih Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tamamen dolu

Fatih Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tamamen dolu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tamamen dolu olduğunu açıkladı.