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    Fatih Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tamamen dolu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tamamen dolu olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:06
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    Fatih Dönmez: Silivri'deki yer altı gaz deposu tamamen dolu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, enerji koordinasyon toplantısına katıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.

    Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, "Silivri doğal gaz depolama tesisi 4.6 milyar metreküpe ulaştı. Tuz Gölü tesisinde 1.2 milyar metreküplük kapasite doldu." ifadelerini kullandı.

     

    Ayrıntılar geliyor...

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #1

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #2

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #3

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #4

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #5

    Fatih Dönmez: Silivri deki yer altı gaz deposu tamamen dolu #6


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