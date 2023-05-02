Fatih Dönmez duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da düzenlenecek mitingde petrolle ilgili bir müjde açıklayacağını duyurdu.

DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kapalı pazar yerini gezdi.

Bilecik milletvekili adaylarıyla, pazar esnafını dolaşan Bakan Dönmez, partisine ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Pazar yeri ziyareti sonrası İsmet İnönü Caddesi'ndeki AK Parti Bozüyük seçim irtibat ofisine geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.

Heyecanlandıran gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde açıklayacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını ve bunun müjdesini de bugün Konya'da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını ifade etti.

"Terör nedeniyle giremediğimiz yerlerde artık karış karış petrol arıyoruz"

Sözlerine devam eden Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin petrolle ilgili olacağını da belirtti.

"Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz" diyen Bakan Dönmez, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

Bedava doğalgaza ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet, tüketim değerini göreceksiniz, tüketim bedelini göreceksiniz ama son satırda ödenecek bedeli sıfır olarak göreceksiniz. Bu vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde daha verecek. O da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek. Daha önce terör nedeniyle giremediğimiz alanlarda artık karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz. Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunun yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor. Nasıl bir şey? Şimdi ekibimiz artık bu işe odaklandı. Gece gündüz demeden sahada karış karış, hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz.

"1 milyarlık GES tesisi bugün açılacak"

Konya'da bugün açılacak olan güneş enerji santraline de değinen Bakan Dönmez, 1 milyar dolar yatırımlı tesisin, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali (GES) olduğunu söyledi.

GES tesisinde kullanılan birçok malzemenin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi: