Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz Gazında sona gelindi

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar devam ederken yapılan çalışmaların meyvelerini almak üzere.

Türkiye dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturdu.

Geçtiğimiz aylarda son nokta hakkında bilgi almak isteyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

Bakan Dönmez incelemelerinin ardından Nisan ayında açılışların yapılacağını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz.