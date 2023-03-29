Fatih Dönmez duyurdu! Karadeniz Gazında sona gelindi

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar devam ederken yapılan çalışmaların meyvelerini almak üzere.
Türkiye dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturdu.
Geçtiğimiz aylarda son nokta hakkında bilgi almak isteyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.
"Nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz"
Bakan Dönmez incelemelerinin ardından Nisan ayında açılışların yapılacağını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:
Nasipse milletimizin de bizim de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde, nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz.
Tarih bugün verilecek
Bakanı Dönmez yaptığı yeni açıklamada Karadeniz Gazında sona yaklaşıldığını ifade ederek "Cumhurbaşkanımız bugün ne zaman açılış yapılacağı hakkında bilgi verecek." dedi.
"Yüzde 15 indirime gidiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
Arefe Günü milletimize müjdelerimiz olacak. İki bayramı aynı anda yaşayacağız.
Elektrikte nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz.
Sanayicilerimizin kullandığı doğalgazda nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.