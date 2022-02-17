Euro
15.47
-0.05%
Dolar
13.61
0.08%
Altın
826.10
0.93%
Borsa
2029
-0.59%
Bitcoin
592.234
-1.51%
BTXN Coin
37.44
0.72%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Fatih Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim olacak

    Elektrikte gerçekleşecek tarife değişikliklerine yönelik açıklamalar yapan Bakan Fatih Dönmez, esnafın yüzünü güldürecek bir haber duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim olacak

    Elektrik zamlarının ardından son zamanlardaki faturalarda ciddi bir artış görüldü...

    Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan vatandaşlar ise duruma isyan etmeye başladı.

    Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından elektrik tarifelerinin tedarikçiler tarafından yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

    Konuya ilişkin detaylı açıklama ise bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

    TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ 1 MART'TA TAMAMLANACAK

    NTV ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Bakan Fatih Dönmez, tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

    Kabine toplantısında tüm detayların görüşüldüğünü belirten Bakan Dönmez, "Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız." dedi.

    ESNAFA YÜZDE 25 İNDİRİM YOLDA

    Düzenlemelerin başladığını; EPDK tarafından çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Dönmez, "Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. İndirimli tarifede esnafa yüzde 25 gibi indirim olacak gibi görünüyor." dedi.

    Fatih Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim olacak ViDEO

    Fatih Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim olacak #1


    İlginizi Çekebilir

    PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti
    Gündem

    PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6 yıl geçti

    Altan Öktem: Kafka'nın eserlerinde bürokrasi eleştirisi görülür
    Kitap

    Altan Öktem: Kafka'nın eserlerinde bürokrasi eleştirisi görülür

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Görüş Bildir