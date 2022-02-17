Elektrikte gerçekleşecek tarife değişikliklerine yönelik açıklamalar yapan Bakan Fatih Dönmez, esnafın yüzünü güldürecek bir haber duyurdu.

Elektrik zamlarının ardından son zamanlardaki faturalarda ciddi bir artış görüldü...

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan vatandaşlar ise duruma isyan etmeye başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından elektrik tarifelerinin tedarikçiler tarafından yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin detaylı açıklama ise bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ 1 MART'TA TAMAMLANACAK

NTV ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Bakan Fatih Dönmez, tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kabine toplantısında tüm detayların görüşüldüğünü belirten Bakan Dönmez, "Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız." dedi.

ESNAFA YÜZDE 25 İNDİRİM YOLDA

Düzenlemelerin başladığını; EPDK tarafından çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Dönmez, "Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. İndirimli tarifede esnafa yüzde 25 gibi indirim olacak gibi görünüyor." dedi.

Fatih Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim olacak ViDEO