Fatih Dönmez: Hedefimiz yerli gazımızı milletimizle buluşturmak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır" mesajı verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi ele alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelerde bir sunum yaptı.

Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir"

"Hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır." diyen Fatih Dönmez, "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur. Kullandığımız doğalgazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

"Yol haritasını yıl sonuna kadar netleştireceğiz"

"Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz merkezi için izlenecek yol haritasını yıl sonuna kadar netleştireceğiz." diyen Bakan Dönmez, "Arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecektir." dedi.

"Doğalgaz da 100 milyar lira sübvansiyon yaptık"

Doğalgaz da yapılan sübvansiyon hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımızın söz konusu yüksek fiyatlardan asgari seviyede etkilenmesi için geçen yıl elektrik ve doğalgaz da 100 milyar lira sübvansiyon yaptık. Söz konusu destek, bu yıl da artarak devam etmektedir. Mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgaz da ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşımız dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişlere karşı önemli ölçüde korunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Elektrik ihtiyacı konusunda gerekli adımlar atılmaktadır"

"Enerji arz güvenliğine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde üretim, iletim ve dağıtım ile depolama alanındaki yatırım ve önlemlerle ülkemizin sürekli artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli adımların atılmasına devam edilmektedir.

"Elektrik üretim santral sayısının yüzde 94’ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır"



Özverili çalışmalarımız neticesinde ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103 bin 276 megavata ulaştı. 2022 yılı ekim ayı TÜFE’sine göre, dağıtım alanında 2006-2020 döneminde toplam 165 milyar lira yatırım yapılmış olup 2021-2025 döneminde ise 151 milyar lira yatırım yapılması öngörülmektedir. İletim tarafında ise 2021-2023 yıllarını kapsayan dönemde 2022 yılı ekim ayı TÜFE’sine göre 35 milyar lira yatırım gerçekleştirilecektir. 2022 yılının ilk on ayında işletmeye alınan elektrik üretim santral sayısının yüzde 94’ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

Geçtiğimiz aylarda, Akkuyu NGS projesinde Proje Şirketi ve Ana Yüklenici arasında yaşanan sürece yönelik olarak, ihtilafın aşılması için yoğun bir çaba gösterilmiştir. Gelinen aşamada taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.

"Madencilik sektöründe çalışan sayısı 158 bin"

2022 Temmuz itibarıyla ülkemizde madencilik sektöründe 158 bin çalışan ile son 10 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaşılmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla denetimi yapılan maden saha sayısı 8.129 iken, 2022 Eylül sonu itibarıyla ise bu sayı 6.041 olmuştur.

TBMM Genel Kurul gündeminde yer alan düzenleme ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden madencilerimizin genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı devletimizce ödenecek.





Ayrıntılar geliyor...



