Fatih Dönmez, kademeli fatura hazırlığının ayrıntılarını paylaştı

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz ve elektrikte kademeli faturalandırma döneminde 4 kişilik bir ailenin asgari tüketim tutarının dikkate alınacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensupları ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, son dönemde merakla beklenen doğalgaz ve elektrikte kademeli faturalandırma düzenlemesine ilişkin bilgi verdi.

4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ TÜKETİMİNE BAKILACAK

Fatih Dönmez, hazırlığı süren kademeli tarifenin tasarruf ve verimli kullanım sağlayacağının altını çizdi.

Yeni düzenlemedeki amacın dar gelirli aileleri korumak olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek." dedi.

"MALİYETİN YÜZDE 80'İNİ DEVLET ÖDÜYOR"

Doğalgazda konutlarda faturanın 4'te birini devletin karşıladığını, elektrikte de bu oranın yarı yarıya olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Sosyal yardımlardan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı da 68 ila 137 lira arasında destekten söz ediyoruz." diye konuştu ve bu yardımların devam edeceğini belirtti.

Doğalgazdaki maliyetin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bakan Dönmez, “Yani vatandaşımız 100 liralık fatura ödüyor ama ödemesi gereken 300 lirayı da devlet karşılıyor. Daha önce bu 4’te 3 oranındaydı. Aralık ayında biraz daha arttı. Elektrikte ise bu oran yarı yarıya. Tabii bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedeli doğalgazda 80 milyar lira civarında, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu BOTAŞ’ın mali tablosunu da etkiliyor. Maliyeden kaynak aktarıyoruz. Bilançosunu düzelteceğiz.” diye konuştu.

"DOĞALGAZDA SIKINTI YOK"

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme bağlanacağını anlatan Dönmez, "İlk yıl 3-4 milyar metreküp civarında bir üretim olacak. 2026'da 15-20 milyar metreküpe çıkacak. Bu, ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'u. Yani Türkiye'deki tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviye." ifadelerini kullandı.



Doğalgaz arzında bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Dönmez, "Tedarikçiler öngörülen sevkıyat programına uyduğu takdirde sıkıntı olmaz. Rusya, Afrika, Körfez ülkeleri ve ABD'den ek gaz da aldık." dedi.