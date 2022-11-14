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    Fatih Dönmez Manisa’da incelemelerde bulundu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'da AK Parti'nin “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programı sonrası bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
    • 14.11.2022 - 20:34
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    Fatih Dönmez Manisa’da incelemelerde bulundu

    Manisa'da AK Parti'nin “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, programın ardından Manisa Valiliğini ziyaret etti.

    Valilik özel defterini imzalayan Bakan Dönmez, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve il bürokratlarıyla bir araya gelerek bilgi aldı.

    Fabrikaları ziyaret etti

    Bakan Dönmez, daha sonra bazı fabrikaları ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı.

    İHA'nın aktardığına göre kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de koordinasyon toplantısında bir araya gelen Bakan Dönmez’in Manisa programı “Kadın ve Gençlik Kolları Buluşmaları” programı ile sona erdi.

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