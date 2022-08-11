Fatih Dönmez: Mart ayında kendi gazımızı yakacağız

Fatih Dönmez: Mart ayında kendi gazımızı yakacağız

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji Bakanı, 'Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kendi gazımızı yakacağız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Masası, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Son olarak Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'e gönderilmesiyle sondaj çalışmaları daha da desteklendi.

Konu ile ilgili konuşan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

"Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, mart ayı içerisinde gazı karada yakmış olacağız."

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