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    Fatih Dönmez: Mart ayında kendi gazımızı yakacağız

    Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji Bakanı, 'Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kendi gazımızı yakacağız' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 10:27
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    Fatih Dönmez: Mart ayında kendi gazımızı yakacağız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Masası, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

    Son olarak Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'e gönderilmesiyle sondaj çalışmaları daha da desteklendi.

    Konu ile ilgili konuşan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

    "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

    Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, mart ayı içerisinde gazı karada yakmış olacağız."

    AYRINTILAR GELİYOR...


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