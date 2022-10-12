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    Fatih Dönmez: Putin’in teklifi teknik olarak mümkün

    Putin’in ‘Enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifini’ değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Teknik olarak mümkün” dedi.
    • 12.10.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 18:00
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    Fatih Dönmez: Putin’in teklifi teknik olarak mümkün

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘Rus Enerji Haftası’ kapsamında düzenlenen ‘Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?’ başlıklı oturumda konuştu.

    Bakan Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getirdi.

    “Teknik olarak mümkün”

    “Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır.” diyen Dönmez, şöyle devam etti:

    “Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım.”

    Fatih Dönmez: Putin’in teklifi teknik olarak mümkün #1

    “Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil”

    Dönmez, Türk Akım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, “Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır.” ifadelerini kullandı.

    Fatih Dönmez: Putin’in teklifi teknik olarak mümkün #2

    Putin: Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurabiliriz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan Avrupa'ya giden ve son günlerde sabotaj haberleriyle gündeme gelen boru hatları ile ilgili konuşurken, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

    Türkiye'nin konumunu hatırlatan Putin, Kuzey Akım üzerinden kaybedilen transit hacminin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini söyleyerek, “Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor.” demişti.

    Fatih Dönmez: Putin’in teklifi teknik olarak mümkün #3

    Gazprom'dan Türkiye açıklaması

    Bu arada Rus enerji devi Gazprom'un İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller, teknik olarak Karadeniz'de taşıma tesisleri kurmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

    Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) sınırında gaz ticaret platformu kurmayı değerlendirdiklerini aktarmıştı.


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