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    Fatih Dönmez, sabit yaz saati uygulamasıyla ilgili konuştu

    Fatih Dönmez, sabit yaz saati uygulamasıyla ilgili konuştu

    Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 09:56
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    Sabit yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından vatandaşların karanlıkta işe ve okula gitmeleri tartışma konusu olmuştu.

    Uygulamada değişikliğe gidilmezken konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verildi.

    Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti.

    "Nüfusun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına katkı sağlıyor"

    İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi:

    "Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur."

    Fatih Dönmez, sabit yaz saati uygulamasıyla ilgili konuştu #1

    Avrupa Birliği'nin tavsiyesi

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı.

    Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.

    Fatih Dönmez, sabit yaz saati uygulamasıyla ilgili konuştu #2


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