Fatih Erbakan: 28 Şubat'ın ateşli savunucusu CHP

Kayseri'de konuşan parti lideri kendisini dinlemeye gelen katılımcılara projeleri hakkında bilgiler verirdi. CHP'li belediyeleri de eleştiren Erbakan, "Bunların hiçbirinden millete hayır gelmez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de partililerle bir araya geldi.

Gündeme dair konuşan Erbakan, hedefine CHP’yli belediyeleri aldı.

"İktidarda değilsin ama 1989'da Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediyeleri CHP olarak sen aldın. Ne yaptın? Eline, yüzüne bulaştırdın" diyen Erbakan, şöyle devam etti.

"Eline yüzüne bulaştırdın"

"28 Şubat’ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen, parti içinde LGBT Komisyonu kuran, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran CHP. Ulaşıma zam yapıyorsun, suya zam yapıyorsun. Borçları alıyorsun, bu borcun faizini de İstanbul halkının aldığı hizmetlere zam yaparak halkın sırtından çıkartıyorsun.

'Efendim biz CHP olarak 50 seneden beri iktidarda değiliz, bu faturalardan biz sorumlu değiliz'. Evet 50 seneden beri merkezi iktidarda değilsin ama 1989'da Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediyeleri CHP olarak sen aldın. Ne yaptın? Eline, yüzüne bulaştırdın. CHP'li belediyeler yüzünden 'büyükşehir' denilince akla üç şey gelmeye başladı; çöp, çamur, çukur. İşte sizin yönetiminiz bu kadar, bunların hiçbirinden millete hayır gelmez" dedi.

"Gelir gelmez yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız"

İHA'nın aktarımına göre; Kendisini dinlemeye gelenlere projeleri hakkında bilgiler veren Erbakan, "Kamuda israfı ortadan kaldıracağız, denk bütçe zorunluluğu ile borç faizine giden milyarları kurtaracağız, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını durduracağız. Milli Görüş 54. Hükümet’te yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak bulacağız. Milli Kaynak Paketleri kitabımız hazır. Milli Görüş 54. Hükümet’te işçi-memur-emekli maaşlarına yüzde 100, 200, 320 zam yaptı, biz de gelir gelmez yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız. 76-77’de Ağır Sanayi Hamlesi’ni gerçekleştirdiğimiz gibi, bu sefer de 81 ilimize 681 Refah projesi Hamlesini gerçekleştireceğiz.

Kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasına 'dur' diyeceğiz. Mülakat ile kamuya personel alma dönemini sona erdireceğiz. Gençlerimize kaliteli eğitim vaat ediyoruz. Ahlaki-manevi kalite ve bilimsel kalite. Meslek sahibi yapan eğitim. Mesleğini icra edebileceği iş imkanı sunulacak. O işten elde edeceği gelir gelişmiş ülkeler seviyesinde olacak. Mazot fiyatını düşürecek, girdi maliyetlerini azaltacağız. Çiftçimizin borç faizlerini sileceğiz" diye konuştu.