Fatih Erbakan: Asgari ücret, en az 14 bin TL olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2023 yılının asgari ücreti ile ilgili aklındaki rakamı söyledi. Erbakan, “Asgari ücret 14 bin TL olmalı” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Erbakan, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasından asgari ücrete, EYT’den başörtüsüne kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

“Asgari ücret en az 14 bin TL olmalı”

Hükümet, işçi ve işveren kesiminin önümüzdeki günlerde belirleyeceği asgari ücret ile ilgili fikrini beyan eden Erbakan, şimdiye kadar talep edilen en yüksek rakamlardan birini söyledi.

Erbakan, “Asgari ücret en azından 14 bin lira seviyesinde olması gerekir. Biz iktidar olduğumuz yüzde 150 zam yaparak asgari ücreti 14 bin lira yapacağımızı söylemiştik. Bugün de baktığımızda ülkemizde açlık sınırı bazı hesaplamalara göre 7 bin 800 bazı hesaplamalara göre 8 bin 600 seviyesine gelmiş.

“Çalışan kişi 11 bin liraya ihtiyaç duyuyor”

Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aşmış ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 11 bin seviyesine gelmiş. Dolayısıyla bu verileri hesaba kattığımız zaman asgari ücretin insanca yaşanacak bir noktaya getirilmesi son derece önemli. Çalışan bir kişinin sadece ihtiyaçlarını karşılaması için 11 bin liraya ihtiyaç duyuyorsa, 4 kişilik asgari ücretli bir ailenin insanca yaşaması için asgari ücretin en azından 14 bin lira olması lazım.”

“Suçun şahsiliği ilkesinden hareket etmek lazım”

Türkiye’yi sarsan istismar olayına da değinen Erbakan, “Böyle bir suç işlenmişse bu suçun cezası bizim inancımıza göre çok ağırdır. Bu asla kabul edilemez. Ancak burada suçun şahsiliği ilkesi de çok önemli. Herhangi bir camiada veya siyasi partiye mensup bir kişi, bir suç işlediyse bütün camiayı, partiyi veya STK’yı hepsini suçlayamayacağımız gibi burada da suçun şahsiliği ilkesinden hareket etmek lazım. Hukuki süreç devam ediyor.





“En ağır şekilde cezalandırılması gerek”

Yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve gerçekten de böyle bir şey olmuşsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Sadece tarikatlar için değil CHP’li bazı isimler hakkında da böyle iddialar gündeme geldi. CHP’li birinin yaptığı ahlaka aykırı bir davranıştan nasıl bütün CHP camiası suçlu sayılamayacaksa, bu olayda da aynı şekilde bütün bir camianın, o görüşe mensup herkesin töhmet altında bırakılması, suçlu ilan edilmesi doğru değil. Bu tarikatlar ve cemaatler için de geçerli, diğer partiler için de CHP için de geçerli.” dedi.

“Başörtüsü teklifi samimiyet testi olacak”

Erbakan, AK Parti’nin geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu başörtüsüne anayasal güvence getirmesi amaçlanan Anayasa Değişikliği teklifini desteklediklerini kaydetti.

Bu teklifin bazı partiler için samimiyet testi olacağını belirten Erbakan, “Meclis’e getirilen başörtüsüne özgürlük konusundaki Anayasa değişiklik teklifi, Meclis’teki bütün partiler için bir samimiyet sınavı olacak. Temel bir insan hakkı noktasında referanduma gitmeden, milletin vekilleri tarafından Meclis’te onaylanmasını gerekir.” diye konuştu.

“EYT, yaş sınırı olmadan çözülmeli”

DHA'da yer alan habere göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili herhangi bir yaş sınırı olmadan konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Erbakan, “Geçtiğimiz aylarda EYT Federasyonu yetkililerine, ‘EYT sorununu gelir gelmez çözeceğimize dair’ basının huzurunda imzalı noter tasdikli belge vermiştik. Bu sorunun herhangi bir yaş sınırı olmadan çözülmesi gerekir. İktidarın, vatandaşa gelince sineğin yağını hesap etmekten vazgeçmesi lazım.

2023 yılı bütçesinde çiftçilerimize 54 milyar, faize 560 milyar veriliyor. Faize bir senede 560 milyar verilecek, imtiyazlı holdinglere bütçeden 100 milyar lira garanti ödemesi yapılacaksa biz zahmet de maliyeti ne olursa olsun EYT’li vatandaşlara da bu sineğin yağının hesap etmekten vazgeçilip bir an önce yaş sınırı olmadan EYT’yi bir an önce çıkarsınlar.” şeklinde konuştu.