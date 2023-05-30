Fatih Erbakan da milletvekili kaydını yaptıran isimlerden oldu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Fatih Erbakan, milletvekili kaydını yaptırdı.

İHA

14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin netleşmesinin ardından TBMM'de yapılan kayıtlar sürüyor.

Bu kapsamda milletvekili kayıtları Şeref Holü'nde devam ediyor.,

Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan kaydını yaptırdı.

Erbakan, Türkiye’de, Türk siyasetinde yeni bir dönem başlayacağını belirtti.

"Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır"

Erbakan, “Milli görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis’te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak maksadıyla Meclis'te çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenabı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda, ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenabı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin.” dedi.