Fatih Erbakan: EYT'de atılan adım faydalı

Yeniden Refah Lideri, "Millete faydası olacak her işte hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olmasıyla ilgili kararı değerlendirdi.

"Parti olarak her zaman onların yanındaydık"

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda konuşan Erbakan, "EYT mağdurları yıllardır büyük bir mücadele verdi, biz de parti olarak her zaman onların yanında olduk. İktidar olur olmaz ilk yapacağımız işlerden birisi EYT mağdurlarının sorunlarını gidermek olacaktı.

"Faydalı bir adım atılıyor"



Millete faydası, hizmeti olacak her işte hükümetin arkasında olacağımızı her zaman söylüyoruz. Faydalı bir adım atılıyor, inşallah diğer mağduriyetlerin giderilmesi için de aynı duyarlılık gösterilir, adımlar atılır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki ulaşım zammına tepki gösterdi

AA'nın haberine göre, Fatih Erbakan, İstanbul'da yapılan ulaşım zammına da tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatleri tutmadığını dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 29 gibi astronomik bir oranda zam yaptı.

"İmamoğlu başkan olduğundan beri yüzde 155 zam yapıldı"



Halbuki İmamoğlu, başkan olmadan önce 'İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğiz, İstanbul'da ulaşım kesinlikle ucuzlayacak' diye vaatlerde bulunuyordu.

Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana geçen 3,5 yıllık sürede İstanbul'da ulaşıma yüzde 155 zam yapıldı." dedi.