Fatih Erbakan mazbatasını aldı Fatih Erbakan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine ilişkin mazbatasını teslim aldı.

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı.

Erbakan’a partililerin yanı sıra İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de mazbata alırken eşlik etti.

"Allah hayırlı, mübarek eylesin"

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, şunları söyledi:

Bugün İstanbul 2. Bölge'den milletvekili seçildiğimize dair mazbatamızı İl Seçim Kurulu’ndan teslim aldık. Cenabı Allah hayırlı, mübarek eylesin. İstanbul 2. Bölge'de bizleri bu göreve, milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmelerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul Teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, bütün emeği geçen dava erlerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bize oy versin, vermesin tüm seçmelerimize, aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.



Bu seçimlerle milli görüş uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Yeniden Refah Parti’mizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Aziz milletimiz bu yetkiyi, bu görevi bize verdi. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah Meclis'te ülkemiz, devletimiz, milletimiz için, İslam alemi ve insanlık için en hayırlı hizmetleri yapmayı Allah Yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak bizlere nasip eylesin. Burada önemli bir diğer husus, Yeniden Refah Partimizin başka partilerin listesinden değil, kendi gücüyle ve kendi listesiyle seçim bölgelerinde seçime girerek bu 5 milletvekilini çıkarmaya hak kazanmış olması da son derece önemli bir olaydır.

"Milletimiz gerekeni yapacaktır"

Erbakan bu seçimlerle 2023’te milli görüşü Yeniden Refah Partisi’ni Meclis'e taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: