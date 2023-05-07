Fatih Erbakan: PKK’nın önde gelenleri, 7’li masa için seçim kampanyası yapıyor Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, "İki hafta önce Cemil Bayık, Alman basınında çok geniş yer buldu. Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya destek istiyor" dedi.

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Esenler'de konuştu.

Niğde Dernekler Federasyonu’nun toplantısına katılan Erbakan, muhalefetin terör örgütleri tarafından desteklendiğini söyledi.

"Kazanımların kaybedilmesine müsaade edemezdik"

"Biz, inançlı insanların Anadolu insanının inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade edemezdik." diyen Erbakan, şunları anlattı:

"7’li masa için Düsseldorf’ta seçim kampanyası yapıyorlar"

Bu sebeple 7’li masanın karşısında Cumhur İttifakı’nda yer aldık. Yine 7’li masanın karşısında yer almamız gerektiğini gösteren diğer husus FETÖ'nün Avrupa ve Amerika’ya firar eden önde gelen yöneticileri sabah akşam 7’li masaya destek isteyen videolar yayınlıyorlar.



PKK’nın kurucuları ve en önde gelen isimleri 7’li masa için Düsseldorf’ta seçim kampanyası yapıyor. İki hafta önce Cemil Bayık, Alman basınında çok geniş yer buldu. Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya destek istiyor.

"Milletin değerleriyle bağdaşmıyor"

Erbakan “7'li masanın temsilcileri tarafından milletin değerleriyle, tarihiyle ve inancıyla bağdaşmayan söylemler tavırlar hedefler ortaya konuluyor." diye konuştu.

"28 Şubat tavrıdır"

En son mecliste bir olay yaşandığını ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

Başörtüsüne anayasal güvence getirmek üzere iktidar bir adım attı. 7’li masanın meclisteki temsilcileri HDP, İyi Parti ve CHP, 'biz bu değişikliği kabul etmeyiz' dediler. Bu değişikliğin laikliğe aykırı bir değişiklik olduğunu söylediler.



Bu tavrı ortaya koyan bir yapının iktidar olmasına müsaade edebilmemiz mümkün değildi. Çünkü bu tavır 28 Şubat tavrıdır. Başörtüsüne güvence özgürlük laikliğe aykırıdır demek doğrudan doğruya 28 Şubat zihniyeti demektir.

The Economist tepkisi: Bu ittifakın karşısında olmalıyız

Yeniden Refah Partisi Lideri, İngiltere merkezli The Economist dergisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı analizine de değindi: