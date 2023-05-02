Fatih Erbakan seçim aracında yer alan silüete ilişkin: Hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'deki seçim aracında kadın silüeti kullanılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Seçime sayılı günler provokatif eylemler sürüyor.

Bu süreçte adaylar ve ittifaktaki partiler seçmenlerle bir araya gelerek vaatleri sıralıyor.

Büyük bir heyecanın yaşandığı siyaset arenasında, hedefler de zaman zaman şaşıyor.

Bu kez muhalefet tarafından Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Yeniden Refah Partisi hedef alındı.

Kadın silüeti tepkilerine yanıt

Seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılması sosyal medyada gündeme oturdu.

Konuya ilişkin Genel Başkan Fatih Erbakan'dan açıklama geldi.

Fatih Erbakan, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.

"Hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş.

"Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak"

Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisinin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi 'Bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok.' Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var.

"PKK'nın yöneticilerinden tutun FETÖ yöneticilerine kadar destek halindeler"

Erbakan, seçim sürecine ilişkin şunları söyledi:

Milletimizin inanç özgürlüğü alanındaki kazanımları noktasında hassasiyeti var. Karşımızdaki Millet İttifakı tarafının kazanması halinde bu noktada sıkıntı yaşayacağını insanlar düşünüyorlar ve çok da haksız sayılmazlar. Çünkü Millet İttifakı'nın bazı söylemleri, açıklamaları bunu maalesef ortaya koyuyor. Türkiye'nin tekrardan 28 Şubat sürecine dönmesi tehlikesi ile ilgili olarak vatandaş hassasiyet içerisinde. Tabii bunun yanında Millet İttifakı'nı destekleyen unsurlar, milletin üzerinde çok etkili oluyor, yani üzülerek ifade ediyorum. PKK'nın yöneticilerinden tutun FETÖ yöneticilerine kadar açıktan bir destek halindeler. Ve bu da tabii seçmen üzerinde etkili.

"Türkiye'yi ekonomik krize ve sıkıntıya düşürebilecek bir durum"

Millet İttifakı'nı eleştiren Erbakan, şu görüşleri dile getirdi: