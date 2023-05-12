Fatih Erbakan'dan 'Muharrem İnce' yorumu: Kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin, "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

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Muharrem İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce, partisinin Meclis'te bulunması gerektiğini savunarak oy istemişti.

Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, "Bu atılan iftiralara, Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum." diye konuşmuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

"Bu işin arkasında kumpas var"

Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir 'kumpas' olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

"İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek"

"Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı" diyen Erbakan şunları söyledi: