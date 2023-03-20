Fatih Erbakan'ın ittifak kararı siyasetin gündeminde Cumhur İttifakı ile görüşen ancak seçimlere tek başına katılma kararı alan Fatih Erbakan, YSK'ya adaylık başvurusunu yaptı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ile görüşme yaptı ancak seçimlerde ittifaka katılmama kararı aldı.

Adaylık başvurusu yaptı

Kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, ittifaka katılmayacağını kendisinin de aday olacağını duyuran Fatih Erbakan, soluğu Yüksek Seçim Kurulu'nda aldı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvurusunu yapan Fatih Erbakan, 100 bin imzayı toplayabilirse Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girecek.

Fatih Erbakan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek yerine seçimlere aday olarak girmesi birçok mecrada fazlasıyla tartışıldı.

Ensonhaber'in konuyla ilgili yaptığı haberin altında da kısa sürede bini aşkın yorum yapıldı.

Yorumların genelinde Fatih Erbakan'a tepki vardı.

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Seçimler öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarında Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1 seviyelerinde görülüyordu.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama kararı, muhalefet cephesinde de büyük bir sevince neden oldu.

Muhalif hesaplar, Fatih Erbakan'ın Ekrem İmamoğlu ile çekilen fotoğrafını dolaşıma soktu.