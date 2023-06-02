Fatih Portakal: CHP yerel seçimde Ekrem İmamoğlu ile devam edecek Gazeteci Fatih Portakal, CHP'de yapılacak kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlığa seçileceğini, İmamoğlu ile İstanbul'da devam edileceğini söyledi.

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Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı..

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı bir zafer daha elde etti.

Seçimin ardından muhalefette başlayan tartışmalar devam ediyor.

Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik tabandan bir talep gelirken, Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek yola devam mesajı verdi..

MYK toplantısında üyelerin tamamının istifa etmesiyle birlikte parti yönetiminin yeniden şekillenmesi beklenirken, bu değişimde ise en büyük etkinin Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacağı beklentisi mevcut..

CHP'de durumlar karışıkken konuyla ilgili gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ana haberde bir kulis bilgisi paylaştı.

Portakal, CHP'de yapılacak kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlığa seçileceğini, İmamoğlu ile İstanbul'da devam edileceğini söyledi.

"Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor"

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Ekim ayı gibi CHP'de bir kurultay düşünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı ve zaten delege yapısından dolayı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.. Ve karşısına 1-2 aday çıksa bile hiçbir şekilde etki etmeyeceği söyleniyor.

"Yerel seçimde İstanbul'da İmamoğlu ile devam edecekler"

Yerel seçimde ise İstanbul'da İmamoğlu ile devam edecekler. Eyüp, Beyoğlu, Tuzla, Silivri gibi ilçelerde Kılıçdaroğlu'nun oyu Erdoğan'ı geçiyor ve o yüzden belki Millet İttifakı'nın alacağı oy oranının İmamoğlu'nu yeniden belediye başkanı olacağı düşünülüyormuş. Böylece İBB meclisinde de çoğunluk sağlanacakmış. Ve o zaman olağanüstü bir kurultayla İmamoğlu CHP'nin başına getirilebilirmiş. Ve peki İstanbul'u kim yönetecek derseniz, eğer İBB'de çoğunluk olursa Murat Çalık. Beylikdüzü Belediye Başkanı şu anda. İmamoğlu'nun da geldiği yerdi orası. Onu İBB'nin başına getirebilirlermiş.