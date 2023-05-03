Fatih Portakal: Tek kalsa da Muharrem İnce'ye oyumu vermem Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğini açıklayarak, "Ben Muharrem İnce'ye güvenmiyorum, size de vermem zaten. Tek kalsanız bile size vermem." dedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere iki haftadan kısa bir süre kaldı.



İttifaklarda bulunan partilerin ve partilerdeki milletvekili adaylarının seçim çalışmaları sürüyor.



Televizyon ekranlarında da seçime dair tartışmalar devam ediyor.

Sözcü TV'de ana haber sunucusu olan Fatih Portakal da ekranlardan hangi partiye oy vereceğini açıklamıştı. Portakal bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında konuştu.

"Muharrem İnce'ye güvenmiyorum, tek kalsa da oyumu vermem"

İnce'ye güvenmediğini ve oy vermeyeceğini açıklayan Portakal şöyle konuştu:

"Ben güvenmiyorum Muharrem İnce'ye, size de vermem zaten. Tek kalsanız size bile vermem. Size vermem çünkü güvenmiyorum size. Düşünsenize Muharrem İnce çıkıp, milletvekilliğinde bir tane bile vekili olmayacak, Memleket Partisi'nin de ne kadar oy alacağını da göreceğiz. İstifalar zaten devam ediyor."

"Muharrem İnce'nin yüzde kaç oy alacağını merak ediyorum"

Portakal sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Muharrem İnce olmayan milletvekiliyle ülkeyi yöneteceğini zannediyor. 3 ay veya 6 ay sonra tekrar seçime gideriz. Bu söylediklerimden de zaten hoşnut olmayacağını biliyorum, hiç de önemli değil benim için. Ben kafama göre takılıyorum çünkü güzel oluyor. Size de başarılar diliyorum. Yüzde kaç oy alacağınızı da merak ediyorum. Özellikle seçim gecesi sizin oyunuzu çok merak ediyorum."