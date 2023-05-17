Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı 14 Mayıs'ta yapılan seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Portakal'dan 'öneri' geldi. Portakal, "Kılıçdaroğlu'na bir önerim var. Bence genel başkanlığı bırakması gerekiyor." dedi.

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Türkiye sandık başına gitti ve seçimini yaptı.

14 Mayıs'taki seçimler ile birlikte yüzde 49.5'lik bir oy oranı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. tura giden seçim için, büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Muhalif cephede ise seçimin sorumlusu aranmaya devam ediyor.

Her defasında Kılıçdaroğlu'na desteğini dile getiren hatta oyunun rengini çok önceden belli eden gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'den Kılıçdaroğlu'na seslendi.

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"Genel başkanlığı bence bırakması gerekiyor"

"Kılıçdaroğlu'na bir önerim var" diye söze başlayan Portakal şöyle konuştu:

"Bir önerim var, Kılıçdaroğlu'na bir önerim var. Önemli bir öneri olduğunu düşünüyorum. Genel başkanlığı bence bırakması gerekiyor. Aşağı yukarı 4-5 saat önce bir tweet attım."

Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacak"

Daha sonra Portakal, attığı tweetindeki şu cümleleri okudu:

"Kılıçdaroğlu en kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp, bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayıs'ta seçime öyle girsin. Zaten kazansa partisini bırakmak zorunda kalacaktı. Kaybettiğinde zaten CHP'nin başında durmaması gerekir. Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacaktır. Kararsız seçmeni bu şekilde etkileyebilir, insanları sandığa tekrar çekebilir. Kaybedecek nesi kaldi ki? 'Mücadelesini verdi' diye anacaktır insanlar"

"Bu sizi samimiyet testine sokacaktır"

Portakal sözlerinin devamında şunları söyledi: