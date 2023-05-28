Fatih Portakal'ın seçim sonuçları sonrası suratı asıldı Gazeteci Fatih Portakal sandıklar açılmaya başlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığını görünce morali bozuldu, yüzü düştü.

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Türkiye bir dönüm noktasını daha milletin ferasetiyle başarıyla neticelendirdi.

İkinci tura kalan ve Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı Seçimi gerçekleşti.

İkinci tur için Türkiye sandık başına akın ederken sandıkların yüzde 98.5'i açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ipi göğüsledi

Açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.11 oy oranına ulaşırken Kemal Kılıçdaroğlu 47.89 oy oranında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zafere ulaşmayı başardı.

Muhalefet medyası üzüntüye boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından muhalefet medyası büyük bir üzüntü yaşadı.

Fatih Portakal seçimlerle birlikte ekranlara döndü

Sözcü TV'de program sunmaya Fatih Portakal her seçim dönemi muhalefet lehine yaptığı yayınlarla tanınan bir isim.

Önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de muhalefetin kazanacağından emin olan Portakal bu heyecanla ekran karşısına çıktı.

Morali bozulmaya başladı

Neşeli bir şekilde sandıkların açılmasını bekleyen Portakal'ın morali süreç ilerledikçe bozulmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkmasıyla birlikte yüzü tamamen düştü.

Sosyal medyada geyik konusu oldu

Fatih Portakal'ın mutsuz ve umutsuz halleri sosyal medyada geyik konusu olmaya başladı.

2018'de de aynı tablo

Fatih Portakal'ın 2018 seçimleri sonrası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası morali bozulmuştu.