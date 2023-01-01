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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kartpostallık anlar
İstanbul'u etkisi altına alan sis, köprüde ilgi çekici anlara neden oldu.
- 01.01.2023 - 12:30
- Güncelleme : 01.01.2023 - 12:56
Megakent İstanbul yeni yıla sisli uyandı.
Sabahın ilk saatlerinde göz gözü görmezken, ilerleyen saatlerde Fatih Sultan Mehmet Körpüsü'nde masalsı anlar ortaya çıktı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ilginç manzaraları da beraberinde getirdi.
Sis bulutu kayda alındı
İstanbul Boğazı'nı kaplayan sis bulutu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte görüntülendi.
Dron ile çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.
Adeta sis bulutunun üzerinde asılı duran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve üzerinden geçen araçlar, eşsiz bir manzara oluşturdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kartpostallık anlar ViDEO