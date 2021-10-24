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- Fatih'te İETT otobüsü arıza yaptı
Fatih'te İETT otobüsü arıza yaptı
İstanbulluları canından bezdiren İETT vakalarına bir yenisi daha eklendi. Yolculuk sırasında bozulan otobüs, vatandaşlar tarafından itildi.
- AA
- 24.10.2021 - 11:42
- Güncelleme : 24.10.2021 - 12:03
İstanbul yollarında yine arızalı otobüs manzarası...
Dün sabah saatlerinde Fatih ilçesinde seyir halinde olan Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, arıza sebebiyle yolda kaldı.
ELLE İTTİRDİLER
Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Arkadan itilerek yaklaşık 300 metre giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.
Yaşanan o anlar etraftaki kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
ÇEKİCİ MÜDAHALE ETTİ
Arızalı otobüs ise akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
24 SAAT ULAŞIM SÖZÜ VARDI
İstanbul caddelerinde alışılan bu ulaşım sorunları, Ekrem İmamoğlu’nun 24 saat ulaşım sözünü akıllara getirdi. Bilindiği üzere; İmamoğlu, 24 saat ulaşım sözü vermişti ancak mevcut ulaşım sistemi de çökme noktasına geldi.
Fatih'te vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsü