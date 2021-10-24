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Fatih'te İETT otobüsü arıza yaptı

Fatih'te İETT otobüsü arıza yaptı

İstanbulluları canından bezdiren İETT vakalarına bir yenisi daha eklendi. Yolculuk sırasında bozulan otobüs, vatandaşlar tarafından itildi.