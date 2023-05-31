İHA

Türkiye sürecini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Lokma döktüler

Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.

"Bay bay Kemal"

Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı.

Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için mağlubiyet lokması döküldü

Vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.