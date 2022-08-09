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    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek kürsüye çağırmasına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tepki gösterdi.
    • 09.08.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 16:40
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    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Büyük Taarruz’un 100. Yılında Büyük Balkan Buluşması’ etkinliğine katıldı.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılında o koltukta yeni bir cumhurbaşkanı oturacak. O cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyetin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak” derken, Kılıçdaroğlu’nu, “Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek teşriflerinizle sizi konuşmanızı yapmak üzere kürsüye arz ederim." diyerek davette bulundu.

    "Hiç umutsuz olmadım"

    Kürsüye gelen Kılıçdaroğlu ise konuşmasına başlamadan önce "Sayın Belediye Başkanımız gayet güzel, dokunaklı bir konuşma yaptı. Türkiye’nin çok zor koşullarda olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Ama hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım. Bizler bir arada yaşamayı istiyoruz. Ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

    "Sizin millet iradesine saygınız bu kadar"

    Yaşananlara, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarafından tepki gösterildi.

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Aksal, "15 Temmuz hain darbe girişimini ve darbecileri övmekten hüküm giymiş CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, henüz adaylığını bile ‘cesurca’ açıklayamamış Kemal Kılıçdaroğlu’nu sahneye Cumhurbaşkanım diye davet etmiş! Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar! Siz iktidar rüyaları görmeye devam edin. Biz zaten 70 yıldır iktidar olamayan, ümidini darbelere bağlamış bir partiden milletin iradesine saygı beklemiyorduk. Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek bir Cumhurbaşkanı vardır; Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi #1

    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi #2

    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi #3

    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi #4

    Fatma Aksal’dan, CHP’li Gürkan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanım’ tepkisi #5


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