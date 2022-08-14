Nagehan Alçı'dan Fazıl Say'a: Acil Bakırköy’e yatırılıp müşahede altında tutulmalı

Nagehan Alçı ve Fazıl Say arasındaki polemik devam ediyor. Alçı, kendisine sert sözlerle yüklenen Say'a, Bu hastalığın adı şizofreni. Acil Bakırköy’e yatırılmalı.” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretine Nagehan Alçı davet edilmiş, bu durum muhalif kesimde tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmalar sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştirenlere "Vız gelir, tırıs gider" çıkışını yapınca tepkilerin odağı haline gelmişti.

İmamoğlu'nu Nagehan Alçı üzerinden en sert eleştirenlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say olmuştu.

Yaşanan sürecin ardından aylar sonra Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı'ya bir röportaj verdi.

İmamoğlu'nun Alçı'ya röportaj vermesi Fazıl Say'ın bir kez daha tepkisini çekti.

"Fazıl Say'a cevap vermedim, ama artık yeter"

Say'ın tepkisine yanıt Nagehan Alçı'dan geldi.

Fazıl Say'a yanıt veren Nagehan Alçı, "Daha önceki hiçbir sataşmasına cevap vermedim. Şuursuz ithamlarla muhatap olmak istemedim. Ama artık yeter!" diyerek bir yazı kaleme aldı.

Alçı yazısında Fazıl Say'ın politik ve entellektüel açıdan şuursuz bir insan olduğunu, yazdıklarının ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabileceğini söyledi.

"Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı"

Fazıl Say, Alçı'nın bu yazısına Twitter'dan nefret dolu sözlerle cevap verdi.

Piyanist Say, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!" dedi.

"Fazıl Say'ın düştüğü duruma çok üzülüyorum"

Say'ın bu açıklamasının ardından bu sabah saatlerinde Nagehan Alçı bir kez daha tartışmaya girdi.

Alçı, Fazıl Say'ın düştüğü duruma çok üzüldüğünü belirttiği açıklamasında, "Bu hastalığın adı şizofreni. Acil Bakırköy’e yatırılıp müşahede altında tutulması şart. Fazıl Say’ın düştüğü bu duruma çok üzülüyorum.." şeklinde konuştu.

Alçı'nın Fazıl Say'a verdiği cevap ise şöyle:

"Fazıl Say, Tayyip Erdoğan konusunda da yalan söylüyor. 2019’da Erdoğan’a o salonda nasıl övgüler düzdüğüne herkes, tüm kameralar şahit. Üstelik bu dalkavukluk gösterisinden 25 gün önce Metin Akpınar polis baskınıyla evinden alınmıştı. Say’ın karakteri budur maalesef, çok acı..

"Fazıl Say ideolojik açıdan tam bir Mehmet Ali Çelebi'dir"

Yazımda da ispatladığım gibi Fazıl Say ideolojik açıdan tam bir Mehmet Ali Çelebi’dir. Teğmen Çelebi ne ise Say da odur. Ruh ikizi bunlar. Say da militarist, ulusalcı, sağcı. Tayyip Bey’e “zalim diktatör” diyor Say ama sistem için çok kullanışlı, Tayyip Erdoğan’a çok faydalı…

Fazıl Say “İslam ve Müslümanlara hakaret” davasından haksız yargılandı. Ben bu adaletsizliğe karşı çıktım. Enver Aysever şahit. Yazımda videosu var. Rasim ise Fazıl Say’ı Sabah gazetesinden savundu. Bu davaya karşı çıktık. Say yalan söylüyor.

"Piyanistimizi daha fazla mahçup etmeyelim"

Fazıl Say’ın “kırmızı çizgileri” ben değilim, hele Rasim hiççç değil. O da yalan. Neyse.. O mevzuda açıklama yapıp bu piyanistimizi daha fazla mahçup etmek istemiyorum. Fazıl Say’ı Fazıl Say yapan insanlardan biri olan merhum Prof. Dr. Önder Kütahyalı’nın hatırası var. Sustum.."

Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya nefret dolu sözler