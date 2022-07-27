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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Altın ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte FED temmuz toplantı günü ve saati...