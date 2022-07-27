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    FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Altın ve dövizi etkilemesi beklenen ABD Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İşte FED temmuz toplantı günü ve saati...
    • 27.07.2022 - 08:54
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    FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Küresel yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrildi.

    Dünyanın gündeminde olan FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.

    Haziran ayında FED 0,75 faiz artırımı yapılmıştı.

    Temmuz ayının son günlerine gelinmesiyle FED'in kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Dünyanın gündeminde bulunan FED toplantısı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

    FED faiz kararının 27 Temmuz tarihinde saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

    FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? #1


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