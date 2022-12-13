FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED yıl sonu faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED yıl sonu faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı toplantısı için bekleyiş devam ediyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başkanlığında yapılacak toplantının ardından FED faiz kararı belli olacak.

İlgiyle takip edilen FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaların ilgiyle takip ettiği FED sene sonu faiz kararı öncesinde, politika faizinin artırılıp artırılmayacağı sorgulanıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararının toplantı tarihi belli oldu. Söz konusu habere göre FED faiz kararı toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini duyuracak.

14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini ifade etmiş olacak.

Powell, açıklamasında faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirterek "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." şeklinde konuşmuştu.