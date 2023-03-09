Feminist Gece Yürüyüşü'nde dikkat çeken döviz: Ben Gültan.. Geliyorum! Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi gündemdeyken dün düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde, Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalıp ve HDP'li Gültan Kışanak görseliyle hazırlanan döviz dikkat çekti.

Türkiye seçim yoluna girdi...

Muhalefet adayını belirledi.

Uzun kavga dolu bir kaosun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Tam her konuda anlaşma sağlandı derken Kılıçdaroğlu'nun, destek istemek için HDP ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme oturdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüşmeye saygı duyacaklarını fakat kesinlikle bakanlık pazarlığına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

CHP'de ise HDP ile görüşme konusunda yöneticiler ve Kılıçdaroğlu istekli.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk kutlayan isimler de HDP Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan olmuştu.

"Ben Gültan Geliyorum"

Bu kapsamda kimi HDP ve CHP'liler de birlikteliğe vurgu yapıyor.

Dün kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de yapılan Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir döviz dikkat çekti.

CHP ve HDP'nin birlikteliğine vurgu yapan dövizde, tutuklu HDP'li Gültan Kışanak'ın fotoğrafının yanına, Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen şekilde "Ben Gültan Geliyorum" sloganı yazıldığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını direttiği sıralarda partisinin bir grup toplantısında "Ben Kemal Geliyorum" sloganı ile resmi olmasa da adaylığını ilan etmişti.