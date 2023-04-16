Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini düzenlendi Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

AA Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan Paskalya, yurdun dört bir yanındaki Hristiyanlar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fener Rum Patrikhanesi'nde Hristiyanlar, Paskalya Bayramı için bir araya geldi. Dün akşam Aya Yorgi Kilisesi'nde başlayan ayini, Patrik Bartholomeos'un doğum yeri olan Gökçeada'da bulunması nedeniyle Metropolit Maxsimus yönetti. Ayin yapıldı Paskalya kapsamında sabah da kilisede yeni bir ayin yapıldı. Sabah erken saatlerde Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen farklı milletlerden Ortodoks mezhebine bağlı kişiler, bu bölgede yoğunluğa neden oldu. Ayine katılmak isteyenler kilise girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Mum yakıp dua ettiler Yanlarında geleneksel paskalya çöreği, çeşitli yiyecekler, boyalı yumurtalar getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yakıp dua etti. Kilisenin içindeki ayini ayakta izleyen ziyaretçiler, okunan ilahiye bazı bölümlerde eşlik etti. Çok sayıda kişi katıldı Ayinin bitmesinin ardından, Metropolit Maximus ziyaretçilere paskalya yumurtası hediye ederken iki kilise görevlisi kutsal suyla kapı önünde bekleyen insanları ve yiyeceklerin bulunduğu sepetleri ıslattı. Kilisedeki ayine Türkiye'de yaşayan Ortodoksların yanı sıra Yunanistan'tan gelen turistler, İstanbul'da bulunan bazı Rusya, Ukrayna ve Gürcistanlılar katıldı.