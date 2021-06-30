Fenerbahçe Paulo Fonseca ile anlaştı: Yeni teknik direktör Paulo Fonseca kimdir?

Fenerbahçe aylardır süren teknik direktör belirsizliğini geride bırakarak, Paulo Fonseca ile anlaştı. Bunun üzerine taraftarlar yeni hocanın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Ali Koç, yeniden başkan seçilmesinin ardından teknik direktörün açıklanacağını söylemişti.

Ancak kulüpten 28 Haziran Pazartesi günü bir açıklama yapılarak, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Bunun üzerine kısa bir süre içinde, henüz resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen, Koç'un medyaya sızan isim Paulo Foncesa ile anlaştığı söylendi.

Ali Koç'un deneyimli teknik adamla her konuda anlaştığı ve sözleşme için masaya oturacağı belirtildi.

Peki, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca'nın kariyeri ve başarıları..

PAULO FONSECA KİMDİR?

Ali Koç'un sır gibi sakladığı ve teknik direktörlük için anlaştığı belirtilen Paulo Fonseca, 5 Mart 1973 yılında Mozambik'te dünyaya geldi. Futbol kariyeri boyunca birçok takımda yer alan deneyimli teknik adam sırasıyla; Barreirense, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ve Estrela'da forma giydi.

Ali Koç'un, "Portekiz ya da Alman bir hoca getireceğiz. Taraftarların istediği, kariyerini sorgulamayacağı bir hoca olacak" açıklamalarına uyan teknik adam, 2005 yılında futbol kariyerine noktayı koydu. 32 yaşında teknik adamlık kariyeri başlayan Fonseca, Portekiz ekibi Estrela Amadora'yı çalıştırdı. Portekiz ekolünü biliyor olması nedeniyle Ali Koç'un listesinin başında yer alıyor.

Estrela Amadora'da 2 yıl geçirdi ve ardından sırasıyla Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves'te çalıştı. 2012'de Paços de Ferreira'nın başına geçen Fonseca, burada çıktığı 41 maçta 1.93 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Porto'ya imza atmayı başarırken, ilk kupasını da burada kazandı. Kariyerine önemli bir başarı ekleyen teknik adam, Benfica'nın gerisinde kalınca görevinden ayrıldı. Burada sadece 37 maça çıkabilen Fonseca için işler yolunda gitmedi, 2014'te eski takımı Paços de Ferreira'ya döndü.

2. Paços döneminde 39 maça çıkan ve 14 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Fonseca, 2015'te Braga'nın başına geçti. Braga sayesinde adını duyurmayı başardı ve Braga'da 1.82 puan ortalaması yakaladı. Portekiz Kupa Şampiyonluğu yaşayan Fonseca, ilk kez ülke dışına çıktı, 2016/17'de Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

12 yıllık Mircea Lucescu döneminin ardından Shakhtar'a imza atan Fonseca'nın adı o dönem Trabzonspor 'la anıldı. Shakhtar Donetsk'te kariyerinin en başarılı dönemini geçiren 48 yaşındak deneyimli teknik adam, Ukrayna'da geçirdiği 3 yılda 3 lig, 3 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazandı.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imzalaması bekleniyor.

