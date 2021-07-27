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- Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 15:36
- Güncelleme : 27.07.2021 - 15:40
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor.
Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona yaptığı hazırlık maçları ile start verdi.
Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde oynayacağı diğer hazırlık müsabakaları ise şu şekilde;
- 31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth
- 4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.