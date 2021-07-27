Euro
10.1202
0.14%
Dolar
8.5565
0.05%
Altın
496.66
0.47%
Borsa
1.356
0.52%
Bitcoin
328.999
0.47%
EXEN Coin
24.88
-1.54%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, PEC Zwolle ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 15:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor.

    Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona yaptığı hazırlık maçları ile start verdi.

    Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde oynayacağı diğer hazırlık müsabakaları ise şu şekilde;

    • 31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth
    • 4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

    Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.

    Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? #1

    Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir