Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, PEC Zwolle ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor.

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona yaptığı hazırlık maçları ile start verdi.

Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sarı lacivertlilerin önümüzdeki günlerde oynayacağı diğer hazırlık müsabakaları ise şu şekilde;

31 Temmuz: Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos: Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.